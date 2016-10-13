Сьогодні у ФІФА офіційно почнуть обговорювати реформу чемпіонату світу

Сьогодні, 13 жовтня, в Цюріху виконком Міжнародної федерації футболу (ФІФА) розпочне вивчати питання розширення фінальних турнірів чемпіонату світу до 40 чи 48 команд. Про це повідомляє football.ua, посилаючись на l'equipe.

Раніше з такою ініціативою виступив президент організації Джанні Інфантіно. Очікується, що турніри в новому форматі пройдуть з 2026 року.

Остаточне рішення буде прийнято в 2017 році.

Нагадаємо, починаючи з ЧС-1998, в чемпіонатах світу з футболу беруть участь 32 команди з Європи, Південної Америки, Північної Америки, Африки, Азії та Океанії.