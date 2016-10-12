Помічник тренера збірної України назвав чотирьох потенційних гравців команди з молоді

Андрій Борячук вже найближчим часом може отримати виклик у збірну України, повідомляє footballua.tv.

Форвард донецького «Шахтаря» привернув увагу тренерського штабу «синьо-жовтих». Один з асистентів Андрія Шевченка Рауль Ріанчо зазначив, що Борячук входить до списку тих, з ким пов'язане майбутнє українського футболу, а нинішня збірна якраз і потребує кваліфікованих нападників:

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- Андрій Борячук в полі нашого зору. Потенціал цього гравця «Шахтаря», звичайно, привертає увагу. Ми вже ознайомилися з даними ще двох молодих нападників з «Дніпра» - Дениса Баланюка і Артема Довбика. Є ще і «динамівець» Артем Бесєдін - досить потужний виконавець. У нас достатньо талановитої молоді, яка має хороші перспективи. Головне, щоб всі, кого я згадав, не зупинялися в своєму розвитку.

Як повідомляв УНІАН, національна збірна України провела три матчі у відбірному турнірі ЧС-2018, де здобула одну перемогу при двох нічиїх.

У свою чергу, молодіжна збірна України завершила відбірний турнір Євро-2017 на 4-му місці в своїй групі і не потрапила у фінал турніру.