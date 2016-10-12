Буффон став володарем престижної футбольної премії Golden Foot

Воротар туринського "Ювентуса" і збірної Італії Джанлуїджі Буффон став володарем премії Golden Foot, повідомляє Football Italia.

Премія вручається футболістам від 29 років за високі спортивні успіхи, досягнуті в команді і особисто. Переможці нагороди залишають відбитки своїх ніг на Алеї чемпіонів у Монако.

38-річний Буффон в боротьбі за цей приз обійшов інших зіркових футболістів - Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі, Андреа Пірло, Тіаго Сілву та Вейна Руні. Крім того, він став першим воротарем, який отримав цю нагороду.

Нагадаємо, у 2016 році "Ювентус" виграв чемпіонат і Кубок Італії, а збірна Італії дійшла до чвертьфіналу Євро-2016.

Премія Golden Foot вручається з 2003 року. Минулого року нагорода дісталася Самуелю ето'о, а в 2005-му її володарем став українець Андрій Шевченко.