Форвард київського "Динамо" приніс своїй збірній перемогу над Аргентиною (відео)

Форвард київського "Динамо" Дерлис Гонсалес забив переможний гол збірної Парагваю в матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Аргентини.

Забитий м'яч Дерлиса на 18-й хвилині став єдиним у грі, Парагвай переміг суперника з рахунком 1:0.

Зазначимо, що у складі збірної Аргентини знову не було форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, який завершує відновлення після травми. У відсутності свого капітана аргентинці не змогли виграти третій матч поспіль, в результаті чого опустилися на п'яте місце в турнірній таблиці відбіркового турніру серед країн Південної Америки.

Збірна Парагваю в цій же таблиці після 10 турів перебуває на шостій сходинці - нижче Аргентини, Колумбії, Еквадору, Уругваю та лідируючої Бразилії.

На чемпіонат світу потрапляють чотири найкращі команди південноамериканської зони, а п'ята зіграє в спеціальному плей-офф для країн з Південної Америки, Північної Америки, Азії і Океанії.