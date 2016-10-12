Відбір ЧС-2018. Сан-Марино встановило історичне досягнення, Англія не змогла виграти в Словенії (результати матчів)
У Європі відбулися останні матчі 3-го туру європейського відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу.
Сьогодні відбулася остання частина матчів 3-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах С, E і F.
У групі С збірна Німеччина вдруге за рік після матчу Євро-2016 перемогла збірну Північної Ірландії. Цього разу німці гарантували собі успіх ще в першій частині матчу, коли голами відзначилися Юліан Дракслер і Самі Хедіра.
В іншій грі групи збірна Сан-Марино могла сенсаційно відібрати очки у Норвегії і взяти свою другу нічию у відбіркових турнірах, починаючи з 2002 року. Ще за 15 хвилин до кінця зустрічі рахунок у матчі був 1:1, але після цього Норвегія забила у ворота гостей три м'ячі. Зазначимо, що гол Маттіа Стефанеллі став для Сан-Марино першим виїздним за 15 років.
У групі Е лідери групи Чорногорія та Польща виграли у своїх суперників з мінімальною різницею у рахунку. При цьому, перемогу Польщі над Вірменією лише на останній хвилині зустрічі приніс Роберт Левандовскі.
У групі F збірна Англії не змогла на виїзді забити гол у ворота Словенії, але все одно з сімома очками залишилася лідером секстету.
Група С:
Чехія - Азербайджан - 0:0 (0:0)
Німеччина - Північна Ірландія - 2:0 (2:0)
Голи: Дракслер (13), Хедіра (17).
Норвегія - Сан-Марино - 4:1 (1:0)
Голи: Сімончіні (12, у свої ворота), Діоманде (77), Сауельсен (82), Кінг (83) - Стефанеллі (54).
Становище команд:
1. Німеччина - 9;
2. Азербайджан - 7;
3. Норвегія - 6;
4. Північна Ірландія - 4;
5. Чехія - 2;
6. Сан-Марино - 0.
Група F:
Казахстан - Румунія - 0:0 (0:0)
Данія - Чорногорія - 0:1 (0:1)
Гол: Бечирай (32).
Польща - Вірменія - 2:1 (0:0)
Голи: Мкоян (48, з пенальті), Левандовскі (90) - Піццеллі (50).
Становище команд:
1. Чорногорія - 7;
2. Польща - 7;
3. Румунія - 5;
4. Данія - 3;
5. Казахстан - 2;
6. Вірменія - 0.
Група F:
Литва - Мальта - 2:0 (0:0)
Голи: Черних (76), Новіковас (84).
Словаччина - Шотландія - 3:0 (1:0)
Голи: Мак (18, 56), Нємєц (68).
Словенія - Англія - 0:0 (0:0)
Становище команд:
1. Англія - 7;
2. Литва - 5;
3. Словенія - 5;
4. Шотландія - 4;
5. Словаччина - 3;
6. Мальта - 0.