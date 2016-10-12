Відбір ЧС-2018. Сан-Марино встановило історичне досягнення, Англія не змогла виграти в Словенії (результати матчів)

Сьогодні відбулася остання частина матчів 3-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах С, E і F.

У групі С збірна Німеччина вдруге за рік після матчу Євро-2016 перемогла збірну Північної Ірландії. Цього разу німці гарантували собі успіх ще в першій частині матчу, коли голами відзначилися Юліан Дракслер і Самі Хедіра.

В іншій грі групи збірна Сан-Марино могла сенсаційно відібрати очки у Норвегії і взяти свою другу нічию у відбіркових турнірах, починаючи з 2002 року. Ще за 15 хвилин до кінця зустрічі рахунок у матчі був 1:1, але після цього Норвегія забила у ворота гостей три м'ячі. Зазначимо, що гол Маттіа Стефанеллі став для Сан-Марино першим виїздним за 15 років.

У групі Е лідери групи Чорногорія та Польща виграли у своїх суперників з мінімальною різницею у рахунку. При цьому, перемогу Польщі над Вірменією лише на останній хвилині зустрічі приніс Роберт Левандовскі.

У групі F збірна Англії не змогла на виїзді забити гол у ворота Словенії, але все одно з сімома очками залишилася лідером секстету.

Група С:

Чехія - Азербайджан - 0:0 (0:0)

Німеччина - Північна Ірландія - 2:0 (2:0)

Голи: Дракслер (13), Хедіра (17).

Норвегія - Сан-Марино - 4:1 (1:0)

Голи: Сімончіні (12, у свої ворота), Діоманде (77), Сауельсен (82), Кінг (83) - Стефанеллі (54).

Становище команд:

1. Німеччина - 9;

2. Азербайджан - 7;

3. Норвегія - 6;

4. Північна Ірландія - 4;

5. Чехія - 2;

6. Сан-Марино - 0.

Група F:

Казахстан - Румунія - 0:0 (0:0)

Данія - Чорногорія - 0:1 (0:1)

Гол: Бечирай (32).

Польща - Вірменія - 2:1 (0:0)

Голи: Мкоян (48, з пенальті), Левандовскі (90) - Піццеллі (50).

Становище команд:

1. Чорногорія - 7;

2. Польща - 7;

3. Румунія - 5;

4. Данія - 3;

5. Казахстан - 2;

6. Вірменія - 0.

Група F:

Литва - Мальта - 2:0 (0:0)

Голи: Черних (76), Новіковас (84).

Словаччина - Шотландія - 3:0 (1:0)

Голи: Мак (18, 56), Нємєц (68).

Словенія - Англія - 0:0 (0:0)

Становище команд:

1. Англія - 7;

2. Литва - 5;

3. Словенія - 5;

4. Шотландія - 4;

5. Словаччина - 3;

6. Мальта - 0.