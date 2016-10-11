Молодіжна збірна України обіграла Ісландію в останньому турі відбору Євро-2017

У Рейк'явіку завершився матч відбіркового турніру Євро-2017 серед молодіжних команд (U-21), в якому збірна України обіграла команду Ісландії.

Матч заверился з рахунком 4:2 на користь гостей.

Доля матчу була вирішена на останніх хвилинах гри.

В першому таймі більш вдалими виявилися господарі поля. Вони володіли невеликою перевагою і на 22-й хвилині рахунок відкрив Даніель Лео Гретарссон.

Основні події у матчі розгорнулися у другому таймі. Рахунок у грі на 56-й хвилині зрівняв Андрій Борячук. На 70-й хвилині Артем Бесєдін вивів команду України вперед - 2:1. А на 88-й хвилині Еліас Мар Омарссон зрівняв рахунок - 2:2.

Після цього настала розв'язка, яка виявилася драматичною для господарів поля. На 90-й хвилині Борячук забив переможний гол збірної України, а за 4 хвилини Олександр Зубков встановив остаточний рахунок матчу - 4:2.

Таким чином, збірна України набрала 14 очок і посіла 4-е місце в підсумковій турнірній таблиці Групи 3. Українці пропустили вперед команди Македонії (21), Франції (20) та Ісландії (18), яку не пустили у фінал Євро-2017. Аутсайдерам групи виявилися команди Шотландії (8) і Північної Ірландії (2).

Євро-2017 влітку наступного року пройде в Польщі.