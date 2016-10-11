"Динамо" зможе розраховувати на Циганкова перед матчем з "Бенфікою"

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков встигне відновитися до матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки". Про це повідомив Football24.ua, посилаючись на старшого лікаря "Динамо" Леоніда Миронова.

Циганков вже завершив лікування травми, отриманої кілька днів тому. Зараз 18-річний футболіст проходить фізичну реабілітацію, а через три дні йому належить пройти контрольне обстеження.

Читайте такожНовий лідер "Динамо" не зіграє за збірну України проти Туреччини і КосовоТаким чином, участь Циганкова в матчі української Прем'єр-ліги проти одеського "Чорноморця", який відбудеться 15 жовтня, малоймовірна. Однак до поєдинку з "Бенфікою" він вже може бути готовий.

Нагадаємо, Віктор Циганков вперше був викликаний в національну збірну України напередодні матчів проти відбіркового турніру ЧС-2018 проти збірних Туреччини і Косово. Однак через травму півзахисник в останній момент був виключений зі складу.

Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський". Початок о 21:45.