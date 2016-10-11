Шевченко: Ярмоленко і Коноплянка самі вирішують, хто буде бити пенальті у збірній України

Право визначати, хто буде пробивати пенальті у збірній України, отримали півзахисники Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко. Про це в інтерв'ю газеті "Спорт-Експрес" розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

Зокрема, так сталося у матчі зі збірною Туреччини, коли пенальті успішно пробив Андрій Ярмоленко.

"Пенальтистів в команді повинно бути декілька, а бити слід тому, хто відчуває впевненість і готовність в конкретний момент. Я попросив, щоб Андрій [Ярмоленко] з Женею [Коноплянкою] між собою вирішували це питання безпосередньо на полі.

Вони і вирішили: Ярмоленко підійшов до м'яча і забив. А що було б, якби арбітр призначив пенальті у грі з Косово, мені невідомо", - сказав Шевченко

Нагадаємо, минулого тижня збірна України провела два матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року - проти Туреччини (2:2) та Косово (3:0).