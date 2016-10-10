Відбір ЧС-2018. Франція перемогла Нідерланди, Білорусь зганьбилася в матчі з Люксембургом (результати матчів)
У Європі відбулися чергові матчі 3-го туру європейського відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу.
Сьогодні пройшла перша частина матчів 3-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах А, В і Н.
У центральному матчі дня збірна Франції завдяки голу Поля Погба у першому таймі перемогла Нідерланди з рахунком 1:0. Цей успіх дозволив команді Дідьє Дешама очолити турнірну таблицю групи А.
В інших матчах дня відзначимо хет-трики португальця Андре Сілви та бельгійця Крістіан Бентеке, а також невдачу збірної Білорусі в домашньому матчі з Люксембургом. Команда Олександра Хацкевича грала весь другий тайм у більшості, але не змогла вирвати перемогу над скромним суперником.
Група А:
Білорусь - Люксембург - 1:1 (0:0)
Голи: Савицький (80) - Джоакім (85).
Нідерланди - Франція - 0:1 (0:1)
Гол: Погба (30).
Швеція - Болгарія - 3:0 (2:0)
Голи: Тойвонен (39), Хільємарк (45), Линдельоф (58).
Становище команд:
1. Франція - 7;
2. Швеція - 7;
3. Нідерланди - 4;
4. Болгарія - 3;
5. Білорусь - 2;
6. Люксембург - 1.
Група В:
Читайте такожВідбір ЧС-2018. Збірна Ісландії перемогла Туреччину, Македонія ледь не шокувала Італію (результати матчів)Андорра - Швейцарія - 1:2 (0:1)
Голи: Мартінес (90) - Шер (19), Мехмеді (77).
Фарери - Португалія - 0:6 (0:3)
Голи: Андре Сілва (12, 22, 37), Роналду (65), Моутіньо (90), Кансело (90+2).
Латвія - Угорщина - 0:2 (0:1)
Голи: Дьюрчо (10), Шалай (77).
Становище команд:
1. Швейцарія - 9;
2. Португалія - 6;
3. Угорщина - 4;
4. Фарери - 4;
5. Латвія - 3;
6. Андорра - 0.
Група Н:
Боснія і Герцеговина - Кіпр - 2:0 (0:0)
Гол: Джеко (70, 81).
Естонія - Греція - 0:2 (0:1)
Голи: Торосідіс (2), Стафілідіс (61).
Гібралтар - Бельгія - 0:6 (0:3)
Голи: Бентеке (1, 43, 55), Вітсель (19), Мертенс (51), Азар (79).
Становище команд:
1. Бельгія - 9;
2. Греція - 9;
3. Боснія і Герцеговина - 6;
4. Естонія - 3;
5. Кіпр - 0;
6. Гібралтар - 0.