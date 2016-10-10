Відбір ЧС-2018. Франція перемогла Нідерланди, Білорусь зганьбилася в матчі з Люксембургом (результати матчів)

Сьогодні пройшла перша частина матчів 3-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах А, В і Н.

У центральному матчі дня збірна Франції завдяки голу Поля Погба у першому таймі перемогла Нідерланди з рахунком 1:0. Цей успіх дозволив команді Дідьє Дешама очолити турнірну таблицю групи А.

В інших матчах дня відзначимо хет-трики португальця Андре Сілви та бельгійця Крістіан Бентеке, а також невдачу збірної Білорусі в домашньому матчі з Люксембургом. Команда Олександра Хацкевича грала весь другий тайм у більшості, але не змогла вирвати перемогу над скромним суперником.

Група А:

Білорусь - Люксембург - 1:1 (0:0)

Голи: Савицький (80) - Джоакім (85).

Нідерланди - Франція - 0:1 (0:1)

Гол: Погба (30).

Швеція - Болгарія - 3:0 (2:0)

Голи: Тойвонен (39), Хільємарк (45), Линдельоф (58).

Становище команд:

1. Франція - 7;

2. Швеція - 7;

3. Нідерланди - 4;

4. Болгарія - 3;

5. Білорусь - 2;

6. Люксембург - 1.

Група В:

Читайте такожВідбір ЧС-2018. Збірна Ісландії перемогла Туреччину, Македонія ледь не шокувала Італію (результати матчів)Андорра - Швейцарія - 1:2 (0:1)

Голи: Мартінес (90) - Шер (19), Мехмеді (77).

Фарери - Португалія - 0:6 (0:3)

Голи: Андре Сілва (12, 22, 37), Роналду (65), Моутіньо (90), Кансело (90+2).

Латвія - Угорщина - 0:2 (0:1)

Голи: Дьюрчо (10), Шалай (77).

Становище команд:

1. Швейцарія - 9;

2. Португалія - 6;

3. Угорщина - 4;

4. Фарери - 4;

5. Латвія - 3;

6. Андорра - 0.

Група Н:

Боснія і Герцеговина - Кіпр - 2:0 (0:0)

Гол: Джеко (70, 81).

Естонія - Греція - 0:2 (0:1)

Голи: Торосідіс (2), Стафілідіс (61).

Гібралтар - Бельгія - 0:6 (0:3)

Голи: Бентеке (1, 43, 55), Вітсель (19), Мертенс (51), Азар (79).

Становище команд:

1. Бельгія - 9;

2. Греція - 9;

3. Боснія і Герцеговина - 6;

4. Естонія - 3;

5. Кіпр - 0;

6. Гібралтар - 0.