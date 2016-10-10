Ребров: Президент "Динамо" не в змозі запросити футболістів, яких я прошу (видео)
Головний тренер київської команди розповів про складнощі комплектації команди протягом сезону.
Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що його команді необхідно підсилення на деяких позиціях. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".
"Я на 100% впевнений, що нам потрібно підсилення, однак зараз настали такі часи, коли президент [Ігор Суркіс] не в змозі запросити тих футболістів, яких я прошу", - заявив Ребров.
"Ми не можемо брати постійно вільних агентів, а ті заробітні плати, які просять футболісти при переході в "Динамо" - ненормальні. Я вважаю, що якщо різниця у зарплаті у футболістів першої команди стане величезною, то буде дуже складно створити колектив", - вважає фахівець.
"У "Динамо" є позиції, на яких недостатньо конкуренції. Я це бачу і кажу президенту. Якщо буде можливість, то взимку ми посилимо ці позиції і створимо конкуренцію", - сказав тренер столичної команди.
Нагадаємо, після 10 турів чемпіонату України "Динамо" посідає друге місце в турнірній таблиці, оставая від донецького "Шахтаря" на шість очок.
У Лізі чемпінов команда Сергія Реброва програла вдома "Наполі" (1:2) і зіграла на виїзді внічию з "Бешикташем" (1:1).