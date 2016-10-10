Ребров: Президент "Динамо" не в змозі запросити футболістів, яких я прошу (видео)

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що його команді необхідно підсилення на деяких позиціях. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

"Я на 100% впевнений, що нам потрібно підсилення, однак зараз настали такі часи, коли президент [Ігор Суркіс] не в змозі запросити тих футболістів, яких я прошу", - заявив Ребров.

"Ми не можемо брати постійно вільних агентів, а ті заробітні плати, які просять футболісти при переході в "Динамо" - ненормальні. Я вважаю, що якщо різниця у зарплаті у футболістів першої команди стане величезною, то буде дуже складно створити колектив", - вважає фахівець.

"У "Динамо" є позиції, на яких недостатньо конкуренції. Я це бачу і кажу президенту. Якщо буде можливість, то взимку ми посилимо ці позиції і створимо конкуренцію", - сказав тренер столичної команди.

Нагадаємо, після 10 турів чемпіонату України "Динамо" посідає друге місце в турнірній таблиці, оставая від донецького "Шахтаря" на шість очок.

У Лізі чемпінов команда Сергія Реброва програла вдома "Наполі" (1:2) і зіграла на виїзді внічию з "Бешикташем" (1:1).