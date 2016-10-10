Український форвард Кравець розповів про перехід в іспанську "Гранаду" (відео)

Перехід форварда збірної України Артема Кравця з київського "Динамо" в іспанську "Гранаду" вирішився за два дні. Про це сам футболіст розповів в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

"Іспанія виникла в останні трансферного вікна. Буквально за кілька днів до закриття мені зателефонували з "Динамо" і сказали, що є ось такий варіант. Я порадився з рідними, зважився, після чого здійснили цей перехід", - сказав Кравець.

"Відсотків на 99 я був упевнений, що залишаюся в "Динамо". Нічого особливого не планував. І буквально 29 чи 30 серпня все вирішилося", - додав форвард.

На даний момент "Гранада" знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. При цьому, Кравець, виходячи на заміну, забив два голи у складі своєї нової команди.

"Ми погано почали сезон. Зараз головне завдання - залишитися в Ла Лізі, набирати очки. Колектив непоганий, багато перспективних хороших гравців", - вважає український футболіст.

Нагадаємо, в минулому січні Артем Кравець перейшов на правах оренди з "Динамо" в німецький "Штутгарт", але за півсезону в Німеччині забив лише один гол, а його команда вилетіла у другу Бундеслігу.

У вересні Кравець на правах оренди до 2017 року перейшов з "Динамо" в "Гранаду". Після його успіхів у футболці іспанського клубу головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав гравця в національну команду на матчі з Туреччиною і Косово. В обох зустрічах Кравцю вдалося забити гол у ворота суперників.