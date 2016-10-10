Шевченко: Збірна України виконала завдання-мінімум в матчах з Туреччиною та Косово

Збірна України змогла досягти мінімально необхідного результату в матчах відбіркового турніру до ЧС-2018 проти Туреччини і Косово, які відбулися минулого тижня. Про це після гри з Косово в інтерв'ю ТК "Футбол 1" заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Для нас матч з Туреччиною був іспитом, і ми витримали його – я не був задоволений нічиєю, але команда показала хороший футбол, я залишився задоволений грою. Те, що не довели матч до перемоги після 2:0 – будемо дивитися і розбиратися, треба зберігати концентрацію при стандартних положеннях, у важкі моменти потрібно контролювати м'яч, і свої сили, так як неможливо грати весь час в тому ритмі, в якому ми намагалися грати".

При цьому, Шевченко похвалив свою команду за вчорашню перемогу над Косово.

"Я вдячний хлопцям за їх віддачу – було зрозуміло, що їм було важко, так як вони віддали багато сил у матчі з Туреччиною. У цьому поєдинку ми вирішили не експериментувати, так як гравці складу, який грав ці дві гри, добре взаємодіють між собою, і ми знали, чого від них чекати", - сказав Шевченко.

"Також хочу подякувати гравцям, які не виходили на поле, за колективну важливість – вони всі разом поруч, допомагають один одному – саме такої атмосфери я чекаю від команди", - наголосив головний тренер.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України перемогла Косово з рахунком 3:0 у відбірковому матчі до чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбувся у Кракові.

У четверг збірна України зіграла внічию 2:2 з командою Туреччини.