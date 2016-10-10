Степаненко: Збірна України під керівництвом Шевченка грає зовсім по-іншому

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко вважає, що головному тренеру команди Андрію Шевченку за два збори вдалося змінити гру "жовто-синіх". Про це він сказав після матчу з Косово в інтерв'ю ТК "Футбол 1".

"Під керівництвом Андрія Миколайовича [Шевченко] за два збори та кілька тренувань ми почали грати зовсім по-іншому. Якщо є хороший тренер і хороші заготовки, то команду можна створити навіть за короткий час", - вважає Степаненко.

Як повідомляв УНІАН, збірна України перемогла Косово з рахунком 3:0 у відбірковому матчі до чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбувся вчора у Кракові.