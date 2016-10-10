Відбір ЧС-2018. Збірна Ісландії перемогла Туреччину, Македонія ледь не шокувала Італію (результати матчів)

Сьогодні пройшла перша частина матчів 3-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах D, G і I.

В групі I, де грає збірна України, перемоги сьогодні здобули Хорватія та Ісландія, які перемогли Фінляндію і Туреччину, відповідно.

У групі D збірна Уельсу несподівано втратила очки в домашньому матчі з Грузією, Сербія в результативному матчі перемогла Австрію, а Ірландія впоралася з Молдовою.

У групі G Іспанія здобула нелегку перемогу над Албанією. В іншому матчі два голи Чіро Іммобіле врятували збірну Італії від поразки в Македонії.

Група D:

Уельс - Грузія - 1:1 (1:0)

Голи: Бейл (10) - Окріашвілі (57)

Молдова - Ірландія - 1:3 (1:1)

Голи: Бугайов (45) - Лонг (2), Маклін (69, 76)

Сербія - Австрія - 3:2 (2:1)

Голи: Митровіч (6, 23), Тадіч (74) - Сабітцер (15), Янко (63)

Група G:

Ізраїль - Ліхтенштейн - 2:1 (2:0)

Голи: Хемед (3, 16) - Гопель (49).

Албанія - Іспанія - 0:2 (0:0)

Голи: Дієго Коста (55), Ноліто (63).

Македонія - Італія - 2:3 (0:1)

Голи: Несторовскі (57), Хасані (59) - Белотті (24), Іммобіле (75, 90)

Група I:

Фінляндія - Хорватія - 0:1 (0:1)

Гол: Манджукіч (18).

Україна - Косово - 3:0 (1:0)

Голи: Кравець (31), Ярмоленко (81), Ротань (87).

Ісландія - Туреччина - 2:0 (2:0)

Голи: Омер Топрак (42, у свої ворота), Фіннбогасон (44).