Шевченко після матчу з Косово: Дуже важлива перемога з турнірної точки зору

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на післяматчевій прес-конференції відзначив важливість перемоги у сьогоднішній грі проти Косово.

"У першу чергу хочу подякувати тисячу вболівальників, які дісталися до Кракова. Вони дуже допомогли нам, спасибі їм величезне", - почав тренер.

"З точки зору ситуації в таблиці, то це дуже важлива перемога. Якщо б не виграли сьогодні, то віддалилися б дуже далеко. Можу зробити комплімент Косово - за їх бажання, прагнення. Був момент, коли наша команда втомилася втратила концентрацію, у суперника був шанс зрівняти рахунок. Ми втратили дуже багато сил у грі з турками, тому в другому таймі стався відрізок на 5 хвилин, коли ми втратили концентрацію.. Ми тільки починаємо наш шлях, попереду дуже багато роботи", - зазначив Шевченко.

"Ключ до перемоги - створювали моменти, використовували моменти, диктували гру", - додав тренер.

"Щодо замін, зокрема, виходу на поле Караваєва, то мої помічники мені добре підказували. Вдалі заміни - плід спільної роботи тренерського штабу, моїх помічників зокрема", - зауважив Шевченко.

"Ми повинні навчитися раціонально розподіляти свої сили, щоб уникати провалів. Та 5-хвилинка, яка сьогодні була... Більш досвідчена команда цю ситуаціюмала б використати. Нам потрібно вчитися і вдосконалюватися", - підсумував тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Косово завершився крупною перемогою нашої команди з рахунком 3:0.