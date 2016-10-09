Збірна України обіграла команду Косово і здобула першу перемогу у відборі ЧС-2018

В Кракові (Польща) завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України в ролі номінальних господарів поля обіграла команду Косово.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Українці мали солідну перевагу протягом всього матчу. А реалізувати його зуміли вперше в середині тайму. На 31-й хвилині, після досить небезпечної атаки гравців команди Косово, у відповідь Кравець несподівано вдарив з дальньої дистанції і м'яч по дузі влетів у дальній верхній кут воріт.

Після перерви гравці збірної Косово в самому початку тайму мали невелику перевагу і кілька моментів для того, щоб зрівняти рахунок, але використовувати ці можливості так і не зуміли.

А на 81-й хвилині Андрій Ярмоленко збільшив перевагу українців до двох голів, знявши всі питання про переможця матчу.

Нарешті, на 87-й хвилині, чудовий удар з дальньої дистанції точно в кут завдав Руслан Ротань.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, українці здобули першу перемогу у трьох матчах і набрали 5 очок у турнірній таблиці відбіркового етапу ЧС-2018.

Наступний матч відбору команда Андрія Шевченка проведе 12 листопада в Одесі проти збірної Фінляндії.