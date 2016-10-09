Шевченко назвав стартовий склад збірної України на матч проти Косово

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив випустити на сьогоднішній матч з Косово тих футболістів, які розпочинали з першої хвилини попередню гру відбіркового турніру до ЧС-2018 проти Туреччини. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Склад збірної України виглядає так: Андрій П'ятов, Богдан Бутко, Олександр Кучер (капітан), Іван Ордець, Едуард Соболь, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Артем Кравець.

Склад збірної Косово: Самір Уйкані, Фаноль Пердедай, Амір Рахмані, Альбан Пніши, Леарт Пачарада, Хекуран Кріезіу, Альбан Хутра, Мілет Рашица, Херолінд Шала, Валон Беріша, Ведат Мурічі.

Нагадаємо, матч відбіркового турниру до чемпіонату світу 2018 року Україна - Косово розпочнеться сьогодні, 9 жовтня, о 19:00 на стадіоні у Кракові. УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.