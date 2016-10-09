Букмекери: збірна України є явним фаворитом у матчі проти Косово

Букмекери вважають збірну України з футболу явним фаворитом у сьогоднішньому матчі проти Косово. Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу збірної України поставити з коефіцієнтами до 1,25, у той час як шанси на виграш Косово оцінюються від 11,00 до 18,00. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 7,00.

Крім того, букмекери вважають, що шанси України виграти з різницею мінімум у три голи більшими, ніж у Косово - уникнути розгромної поразки.

Нагадаємо, матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року між Україною та Косово відбудеться сьогодні, 9 жовтня, в Кракові. Початок зустрічі - 19:00.

По ТБ матч у прямому ефірі можна буде подивитися на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".