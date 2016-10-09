Шевченко: Ракицький рвався в збірну України, незважаючи на травму

Захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький бажав допомогти збірній України у матчі проти Косово, незважаючи на травму. Про це розповів перед поєдинком у Кракові головний тренер української команди Андрій Шевченко, повідомляє Sport Arena.

Читайте такожЗбірну України в матчі проти Косово влаштує тільки перемога - Шевченко"Я розмовляв з Ярославом Ракицьким. Він відновлюється після травми, динаміка позитивна. Він подзвонив мені і рвався приїхати сюди, але я після бесіди з лікарем сказав йому, щоб він продовжував відновлення в команді. На жаль, він не допоможе збірній України, незважаючи на своє велике бажання", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Ракицький через травму стегна в останній момент був виключений із заявки збірної України, куди він був викликаний на поєдинки з Туреччиною (2:2) та Косово. Футболіста замінив у заявці інший захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов.

Матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року, в якому Україна зіграє з Косово, відбудеться сьогодні в Кракові. Початок гри - 19:00.