Відбір ЧС-2018. Збірна Англії виграла першу гру з новим тренером, хет-трик Левандовські приніс перемогу Польщі (результати матчів)

Сьогодні відбулася остання частина матчів 2-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах С, Е і F.

У групі С відзначимо несподівану перемогу збірної Азербайджану над Норвегією, яка стала другою для команди Роберта Просінечкі у відбірному турнірі. Разом з Азербайджаном лідерство у групі утримує Німеччина, яка розгромила сьогодні Чехію.

У групі Е збірна Польщі завдяки хет-трику Роберта Левандовскі перемогла Данію. В інших матчах Чорногорія і Румунія розгромили своїх суперників з однаковим рахунком 5:0.

У групі F збірна Англії здобула першу перемогу під керівництвом тренера Гарета Саутгейта. У той же час Словаччина, яка брала участь на Євро-2016, зазнала поразки від Словенії і досі не набрала жодного очка в групі.

Група С:

Азербайджан - Норвегія - 1:0 (1:0)

Гол: Мєдвєдєв (11)

Німеччина - Чехія - 3:0 (1:0)

Гол: Мюллер (13, 65), Кроос (49)

Північна Ірландія - Сан-Марино - 4:0 (1:0)

Голи: Девіс (26), Ворд (86), Лафферті (79, 90)

Група Е:

Вірменія - Румунія - 0:5 (0:4)

Голи: Станку (4), Попа (10), Марін (12), Станчу (29), Чіпчу (59)

Чорногорія - Казахстан - 5:0 (1:0)

Голи: Томашевіч (24), Вукчевіч (59), Йоветіч (64), Бечірай (73), Савіч (78)

Польща - Данія - 3:2 (2:0)

Голи: Левандовскі (20, 36, 48) - Глік (49, у свої ворота), Поульсен (69)

Група F:

Англія - Мальта - 2:0 (2:0)

Голи: Старрідж (29), Деле Аллі (38)

Шотландія - Литва - 1:1 (0:0)

Голи: Макартур (89) - Черних (59)

Словенія - Словаччина - 1:0 (0:0)

Гол: Кронаветер (74).