Збірну України в матчі проти Косово влаштує тільки перемога - Шевченко

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що його команді в завтрашньому матчі проти Косово потрібно обов'язково перемагати суперника. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Ситуація в групі змушує нас думати про перемогу, проте Косово також потрібно набирати очки. Для нас тільки один результат може бути позитивним – перемога", - заявив Шевченко.

Він підкреслив, що тренерський штаб команди на момент прес-конференції ще не вибрав основою склад команди на гру.

"Сьогодні у нас останнє тренування, на якому потрібно визначитися зі складом. Ми розуміємо важливість матчу, тому до останнього будемо думати, хто вийде завтра на поле. Виходячи з суперників, ми обираємо наш склад і завжди намагаємося, щоб гравці показували свої найкращі якості", — сказав Шевченко.

"Ми бачили кілька матчів контрольних поєдинків Косово і матчі у відборі до чемпіонату світу. У них хороша команда і є кілька цікавих гравців. Косово — це темна конячка. У них швидкі вінгери, які добре діють на контратаках", - додав головний тренер.

Нагадаємо, матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року Україна – Косово відбудеться завтра, 9 жовтня, на стадіоні Юзефа Пілсудського в Кракові. Початок зустрічі - 19:00.