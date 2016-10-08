"Динамо" і "Олімпік" зіграли внічию в товариському матчі

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився товариський матч між київським "Динамо" і донецьким "Олімпіком", в якому було зафіксовано нічию - 3:3.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці.

Гості, які займають 6-е місце в турнірній таблиці УПЛ (6 очок відставання від йдучого на 2-му місці "Динамо") набагато активніше почали матч і мали повну перевагу в першому таймі. Хет-три у складі донеччан вдався вихованця київського футболу Володимира Лисенка. Гравець "Олімпіка" відкрив рахунок вже на 2-й хвилині, коли реалізував пенальті. А на 29-й і 35-й Лисенка відзначився ще двічі.

Втім, піти на перерву з великим перевагою донеччанам не вдалося. На 45-й хвилині Зураб Очігава скоротив відставання киян до двох голів - 1:3.

У другому таймі вже кияни володіли перевагою, забивши ще два голи. Точні удари завдали Денис Гармаш і Іван Калюжний - 3:3.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч "Динамо" - "Олімпік" був зіграний у зв'язку з паузою, пов'язаною з проведенням матчів національних збірних.