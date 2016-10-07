Збірні Голландії, Франції і Португалії розгромили суперників у матчах відбору на ЧС-2018

23:43, 07 жовтня 2016
Футбол
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Відбулися матчі другого ігрового дня 2-го туру відбору ЧС

Роналдо сделал покер в матче Португалия - Андорра / Reuters

ЧС. Відбірковий турнір. Європа:

Група A:

Голландія - Білорусь - 4:1

Люксембург - Швеція - 0:1

Франція - Болгарія - 4:1

Група В

Угорщина - Швейцарія - 2:3

Латвія - Фарерські острови - 0:2

Португалія - Андорра - 6:0

Група H

Бельгія - Боснія і Герцеговина - 4:0

Греція - Кіпр - 2:0

Естонія - Гіблартар - 4:0

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