Збірні Голландії, Франції і Португалії розгромили суперників у матчах відбору на ЧС-2018

Відбулися матчі другого ігрового дня 2-го туру відбору ЧС

ЧС. Відбірковий турнір. Європа: Група A: Голландія - Білорусь - 4:1 Люксембург - Швеція - 0:1 Франція - Болгарія - 4:1 Група В Угорщина - Швейцарія - 2:3 Латвія - Фарерські острови - 0:2 Португалія - Андорра - 6:0 Група H Бельгія - Боснія і Герцеговина - 4:0 Греція - Кіпр - 2:0 Естонія - Гіблартар - 4:0

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