Збірні Голландії, Франції і Португалії розгромили суперників у матчах відбору на ЧС-2018
23:43, 07 жовтня 2016Футбол
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Відбулися матчі другого ігрового дня 2-го туру відбору ЧС
Роналдо зробив покер у матчі Португалія - Андорра / Reuters
ЧС. Відбірковий турнір. Європа:
Група A:
Голландія - Білорусь - 4:1
Люксембург - Швеція - 0:1
Франція - Болгарія - 4:1
Група В
Угорщина - Швейцарія - 2:3
Латвія - Фарерські острови - 0:2
Португалія - Андорра - 6:0
Група H
Бельгія - Боснія і Герцеговина - 4:0
Греція - Кіпр - 2:0
Естонія - Гіблартар - 4:0
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