Новим тренером львівських "Карпат" став фахівець з Білорусі

Сьогодні на клубній базі у Брюховичах Почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський представив команді нового головного тренера – білоруського фахівця Олега Дулуба, повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».

Контракт із фахівцем діятиме 5 років.

Новий головний тренер приступає до роботи з командою, як тільки завершаться формальні процедури оформлення дозволу на працевлаштуваня.

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51-річний Олег Дулуб виступав в амплуа півзахисника за клуби: СКІФ (Мінськ), «Трактор» (Бобруйськ), «Прип'ять» (Пінськ), «Білорусь» (Мар'їна Горка), КІМ (Вітебськ), «Гомсільмаш» (Гомель), «Шахтар» (Солігорськ), «Молодечно» – усі Білорусь; «Самотлор-XXI» (Нижньовартовськ, Росія), «Синот» (Старе-Место, Чехія), «Вайрогс», «Дінабург» (Даугавпілс), «Резекне» – усі Латвія, «Далянь Ваньда» (Китай), КПВ (Коккола), КПТ-85 (Кемі), ТП-47 (Торніо) – усі Фінляндія.

Тренерську роботу розпочав у статусі граючого тренера білоруської «Лівадії». Згодом очолював дублюючий склад «Даріди» і «молодіжку» «Зміни-Мінськ». Пізніше працював асистентом у «Торпедо» (Жодіно), ФК «Мінськ», ФК «Вітебськ», ФК «Гомель», «Немані» (Гродно) та «Динамо» (Мінськ).

У травні 2015-го очолив мінський клуб «Крумкачі», який зумів вперше в історії вивести в елітний дивізіон чемпіонату Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, після 10 турів чемпіонату Української Прем`єр-ліги на рахунку "Карпат" жодного очка й останнє 12-е місце в турнірній таблиці. Львів`яни на 6 очков відстають від луцької "Волині" та на 7-м - від "Сталі" (Кам'янське)

Команда починала турнір з показником очок "-6" в турнірній таблиці через дисциплінарне покарання від ФФУ. В 10 матчах сезону "Карпати" здобули 1 перемогу, тричі зіграли внічию й зазнали 6 поразок. Здобувши 6 очок команда зуміла "вийти в нуль".