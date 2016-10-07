Ярмоленко про матч з Туреччиною: "Нічия - закономірний результат"

Півзахисник національної збірної команди України Андрій Ярмоленко висловив свою думку з приводу нічиї з командою Туреччини, повідомляє прес-служба ФФУ.

"Неоднозначною вийшла гра. Якщо судити по першому тайму і нам сказали б, що ми зіграємо внічию, то були б невдоволені. Але з огляду на те, як ми зіграли другий тайм, вважаю, що нічия - закономірний результат", - відзначив гравець збірної України.

Говорячи про другий гол, де спрацювала стара динамівська зв`язка Ярмоленко - Кравець, гравець відзначив: "Я побачив, що Артем добре відкрився, Покотив йому м'яч, а він молодець - забив гол. Я зіграв у цьому епізоді так, як вимагала гра. Партнер був у більш вигідній ситуації".

Говорячи про виконання пенальті, Ярмоленко відзначив: "Андрій Миколайович (Шевченко, тренер команди - ред.) на установці сказав, що або Коноплянка, або Ярмоленко мають пробивати пенальті. У минулій грі бив Євген, тепер настала моя черга. Наступний, якщо буде, проб'є знову Коноплянка".

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Говорячи про взаємодію на правому флангу збірної України, Ярмоленко відзначив: "Ми вже не одну гру проводимо разом з Богданом Бутко. Грали ще в молодіжній збірній, так що знаємо один одного добре. Знаємо сильні і слабкі сторони один одного. Так що нам комфортно грається в зв'язці".

А коментуючи той факт, що у другому таймі українська команда фізично підсіла зазначив: "Ми грали з не найслабшою збірною. Все-таки цей дуже непотрібний гол на 45-й хвилині вплинув на гру. Якби його не було, думаю, спокійно довели б матч до перемоги. Пропустивши, зрозуміли, що другий тайм буде дуже важким. Вони полізли вперед, ще й арбітр в кінці матчу обклав нас штрафними. Повторюся, напевно, нічия - закономірний результат".

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Туреччина завершився з рахунком 2:2 у відборі ЧС-2018 на стадіоні "Конья Бююкшехир" у Коньї