Тренер збірної Туреччини Терім: "Закінчити матч внічию – це добре, але коли граєш вдома, потрібно вигравати"

Головний тренер національної збірної Туреччини з футболу Фатіх Терім прокоментував матч відбірного циклу ЧС-2018 проти команди України на післяматчевій прес-конференції, повідомляє телеканал "Футбол 1".

"Вся команда після першого тайму зібралася в роздягальні для того, щоб обговорити події. Іноді виходить не все, що хочеш. У другому таймі ми посилили півзахист і стали діяти краще і активніше. Закінчити матч внічию – це добре, але коли граєш вдома, – потрібно вигравати. Гра пішла не за нашими правилами. Вся критика, яка зачіпає кожного гравця, торкнулися і мене. Наші гравці намагаються не звертати уваги на це, але коли критика ллється перед кожним матчем – з цим потрібно щось робити", - заявив Терім.

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На питання, хто у складі збірної України сподобався найбільше, тренер зауважив: "Я потім у повторі подивлюся, хто був кращим. Під час поєдинку я був повністю сконцентрований на своїй команді. Ярмоленко, Коноплянка і П'ятов грали дуже добре".

Говорячи ж про свої взаємини з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком, наставник турків зазначив: "Ми спілкувалися і до гри, і після матчу. Я привітав його з хорошим результатом сьогодні. Він був чудовим гравцем, вважаю, що стане хорошим тренером. Якщо вийде Туреччина з групи, то вийде і Україна".

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірні Туреччини та України зіграли внічию у відбірковому матчі ЧС-2018 - 2:2.