Збірна України встановила антирекорд за матчами без перемог

Національна збірна України з футболу вперше в своїй історії не може здобути перемогу протягом шести офіційних матчів поспіль, повідомляє Sport.ua.

У матчі 2-го туру відбіркового етапу чемпіонату світу збірна України на виїзді не змогла здобути перемогу у грі з командою Туреччини, ведучи по ходу з перевагою в два голи - 2:2.

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Востаннє наша національна команда перемагала Словенію в першому матчі плей-офф Євро-2016 14 листопада 2015-го року – 2:0! Після цього був матч у Словенії (1:1), три програних зустрічі групового етапу Євро-2016 і, тепер, дві стартові гри відбору на ЧС-2018.

Як повідомляв УНІАН, у перших двох матчах групового турніру відбору ЧС українці двічі зіграли внічию - з Ісландією (1:1) і Туреччиною (2:2).

Команди України і Туреччини ділять 3-4 місця в турнірній таблиці групи, набравши 2 очки. Лідерами є команди Хорватії та Ісландії (по 4), аутсайдерами - Фінляндії та Косово (по 1).

Матч 3-го туру Україна - Косово відбудеться 9 жовтня у польському Кракові.