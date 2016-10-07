Шевченко: "Якщо ми приберемо останні десять хвилин, то гра була ідеальною"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів після гри з Туреччиною, повідомляє Sport.ua.

"Сьогодні мені сподобалася гра. Якщо ми приберемо останні десять хвилин, то гра була ідеальною. Ми показали хороший рівень футболу. Результат? Після рахунку 2:0 хотілося б, щоб він був краще", - підвів короткий підсумок матчу тренер.

"Я вважаю, що Україна зіграла краще. У другому таймі Туреччина перебудувалася, тренер посилив фланги, і нам було важче грати проти них". - додав тренер.

"Перше, що я зробив у роздягальні – попросив гравців забути сьогоднішній матч і зосередитися на наступному. Сподіваюся, що хлопці покажуть себе з найкращої сторони", - також зазначив Шевченко.

А на прохання прокоментувати епізод з пенальті тренер відреагував: "Я не буду коментувати. Завжди є спірні моменти, обговорювати суддівство я ніколи не буду. Що стосується нашої групи – у нас 4 команди грало на Євро, тому у нас одна з найскладніших груп. У наступних іграх будемо думати, як нам зіграти краще і здобути перемоги".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України провела матч відбіркового турніру ЧС-2018, в якому зіграли внічию з командою Туреччини (2:2), ведучи по ходу гри 2:0.