Відбір ЧС-2018. Ісландія врятувала гру з Фінляндією, Іспанія зіграла внічию з Італією (результати матчів)

Сьогодні пройшла перша частина матчів 2-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах D, G і I.

У групі I, де знаходиться збірна України, перемоги сьогодні здобули команди Хорватії та Ісландії. Примітно, що збірна Ісландії змогла врятувати матч проти Фінляндії, забивши два голи у додатковий час.

В інших групах відзначимо нічию збірних Іспанії та Італії, а також перемогу Албанії, яка на даний момент є єдиною командою, яка набрала максимальні шість очок в перших двох матчах відбіркового турніру.

Група I

Туреччина - Україна - 2:2 (1:2)

Ісландія - Фінляндія - 3:2 (1:2)

Голи: Арнасон (37), Фіннбогасон (90), Сігурдссон (90) - Пуккі (21), Лод (39).

Косово - Хорватія - 0:6 (0:3)

Голи: Манджукіч (6, 24, 35), Митровіч (68), Перішич (85), Калініч (90).

Група D

Австрія - Уельс - 2:2 (1:2)

Голи: Арнаутовіч (28, 48) - Аллен (22), Віммер (45, в свої ворота).

Ірландія - Грузія - 1:0 (0:0)

Гол: Коулмен (56).

Молдова - Сербія - 0:3 (0:2)

Голи: Костіч (19), Івановіч (37), Тадіч (59).

Група G

Македонія - Ізраїль - 1:2 (0:2)

Голи: Несторовскі (63) - Хемед (25), Бен Хаїм (43).

Італія - Іспанія - 1:1 (0:0)

Голи: Де Россі (82, з пенальті) - Вітоло (55).

Ліхтенштейн - Албанія - 0:2 (0:1)

Голи: Йєлі (11, у свої ворота), Балаж (71).