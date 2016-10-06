Збірна України втратила перемогу в матчі відбору ЧС-2018 проти Туреччини

В Коньї (Туреччина) завершився матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Туреччини приймала команду України і зуміла звести матч внічию - 2:2.

По ходу гри українці вели у рахунку 2:0.

Наша команда з самого початку матчу взяла ініціативу в свої руки і впевнено контролювала м'яч і гру. а в середині першого тайму, з інтервалом в 3 хвилини, забила два голи поспіль. На 24-й хвилині Андрій Ярмоленко відкрив рахунок з пенальті, а на 27-й Артем Кравець подвоїв перевагу гостей.

Українці цілком могли піти на перерву з перевагою в два голи, але за кілька секунд до свистка арбітра Озан Туфан скоротив відставання в рахунку. А вже у другому таймі, на 81-й хвилині пенальті реалізував у складі турків Хакан Чалханоглу.

В останні 10 хвилин гри команди мали ряд можливостей вирвати перемогу, але ніхто нею не скористався.

Таким чином, збірна України вдруге у двох матчах зіграла внічию (в першому турі відбору ЧС-2018 українці розійшлися миром з командою Ісландії, 1:1) і набрала 2 очки в турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру Україна - Косово пройде 9 жовтня у польському Кракові.