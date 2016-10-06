Шевченко визначився зі складом збірної України на матч проти Туреччини

Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом збірної України, який вийде на сьогоднішній матч відбіркового турніру до ЧС-2018 проти Туреччині.

Зокрема, пару центрального захисників складуть гравці "Шахтаря" Олександр Кучер та Іван Ордець. Останній дещо несподівано замінив у складі захисника "Динамо" Євгена Хачереді.

На флангах оборони Шевченко знову зробив вибір на користь захисника "Шахтаря" Богдана Бутко, який в останніх матчах "гірників" замінив в основі травмованого Даріо Срну, а також представника "Зорі" Едуарда Соболя.

Крім того, єдиним нападником в основному складі збірної України стане форвард "Гранади" Артем Кравець, який в нинішньому сезоні вже забив два голи в чемпіонаті іспанської Ла Ліги. Віктор Коваленко, який виступав на позиції нападника в матчі проти Ісландії, займе більш звичну для себе позицію в центрі поля.

Повністю склад збірної України виглядає так: Андрій Пятов, Богдан Бутко, Олександр Кучер (капітан), Іван Ордець, Едуард Соболь, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Артем Кравець.

Склад збірної Туреччини: Волкан Бабаджан, Чанер Еркін, Омер Топрак, Хакан Балта, Сенер Езбайраклі, Озан Туфан, Мехмет Топал (капітан), Емре Мор, Хакан Чалханоглу, Ченк Тосун, Енес Юнал.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.