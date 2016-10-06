На матчі Туреччина - Україна буде аншлаг

На матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу Україна - Туреччина буде аншлаг, повідомляється в Twitter Федерації футболу України.

На стадіон "Торку Арена" в Коньї розпродані всі квитки. Також уточнюється, що у вільний продаж надійшли 41 тис. квитків, при тому що арена вміщує 42,7 тис. місць.

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Крім того, у ФФУ повідомили, що на матчі будуть присутні 250 українських вболівальників. 150 представників української діаспори приїдуть з Анталії в супроводі поліції.

Як повідомляв УНІАН, матч 2-го туру відбіркового турніру ЧС-2018 Україна - Туреччина відбудеться сьогодні в Коньї. Початок гри о 21.45.