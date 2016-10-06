Юнацька збірна України (U-19) виграла перший матч відбору Євро-2017

У Борисполі завершився матч 1-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу серед юнацьких команд (до 19 років), в якому збірна України обіграла команду Ісландії з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

Ісландці стримували натиск господарів протягом 75 хвилин гри і здавалося, що матч вже наближається до нічийного результату. Але, на 76-й хвилині, київський динамівець Євген Смирний забив перший гол. А за 6 хвилин, на 82-й, ще один динамівець Микола Шапаренко подвоїв перевагу збірної.

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У паралельному матчі групи, який проходив у Бучі, збірні Латвії та Туреччини зіграли внічию - 2:2.

Матчі 2-го туру змагань Туреччина - Ісландія та Україна - Латвія відбудуться 8 жовтня. Ігри заключного 3-го туру Туреччина - Україна - Ісландія - Латвія пройдуть 11 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом турніру, дві кращі команди з кожної з 13 груп відбіркових змагань, і краща третя (всього 27 команд) вийдуть в Еліт-раунд кваліфікації, який відбудеться навесні. Ці 27 команд разом зі збірною, яка має найвищий рейтинг серед тих, хто не подолав відбірковий раунд, сформують сім груп по чотири команди Еліт-раунду. Переможці семи груп приєднаються до команди-господаря фінальної частини Євро.

Чемпіонат Європи-2017 (U-19) відбудеться в Грузії з 2 по 15 липня 2017 року.