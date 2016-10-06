Букмекери вважають збірну Туреччини фаворитом у матчі проти України

Букмекери вважають збірну Туреччини фаворитом у сьогоднішньому матчі проти України. Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу збірної Туреччини можна поставити з коефіцієнтами до 2,36, в Читайте такожШевченко сказав, за яких умов буде задоволений нічиєю у матчі проти Туреччинитой час як шанси на виграш України оцінюються від 3,10 до 3,80. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами від 2,90 до 3,28.

Нагадаємо, матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року між Туреччиною і Україною відбудеться сьогодні, 6 жовтня, на стадіоні "Конья". Початок зустрічі - 21:45.