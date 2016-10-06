Букмекери вважають збірну Туреччини фаворитом у матчі проти України
12:35, 06 жовтня 2016Футбол
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Сьогодні національна команда України проведе другий матч у відбірковому турнірі до ЧС-2018.
Reuters
Букмекери вважають збірну Туреччини фаворитом у сьогоднішньому матчі проти України. Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.
На перемогу збірної Туреччини можна поставити з коефіцієнтами до 2,36, в Читайте такожШевченко сказав, за яких умов буде задоволений нічиєю у матчі проти Туреччинитой час як шанси на виграш України оцінюються від 3,10 до 3,80. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами від 2,90 до 3,28.
Нагадаємо, матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року між Туреччиною і Україною відбудеться сьогодні, 6 жовтня, на стадіоні "Конья". Початок зустрічі - 21:45.
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