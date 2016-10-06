Львівські "Карпати" в найближчі дні може очолити білоруський тренер

Новим головним тренером львівських "Карпат" у найближчі дні повинен стати Олег Дулуб, який раніше працював в мінських "Крумкачах". Про це заявив в інтерв'ю прес-службі клубу голова правління ФК "Крумкачи" Денис Шунто.

"Олег Анатолійович [Дулуб] сьогодні вранці попрощався з командою і вдень відправиться до Львова, де по прильоту повинен укласти контакт з футбольним клубом "Карпати", - сказав Шунто.

Нагадаємо, на даний момент тренером "Карпат" є Сергій Зайцев, який очолив команду перед стартом сезону 2016/17.

Львівська команда розпочинала сезон, маючи -6 очок в турнірній таблиці чемпіонату України, і після десяти турів чемпіонату змогла вийти в нуль очок. З таким результатом "Карпати" перебувають на останньому 12-му місці в Прем'єр-лізі.