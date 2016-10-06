The Telegraph опублікував список найвпливовіших людей англійського футболу
Власник футбольного клубу «Челсі», російський бізнесмен Роман Абрамович увійшов до п'ятірки найвпливовіших людей в англійському футболі.
Відповідний рейтинг опублікувала газета The Telegraph, пише Дождь.
Абрамович посів у рейтингу п'яте місце. Всього в списку 50 осіб.
«Навіть якщо ви не вболіваєте за "Челсі", то він мав великий вплив на ваш улюблений клуб. Він — причина, чому власник команди, за яку ви вболіваєте, мільярдер, а не мільйонер», - йдеться у публікації. Газета зазначає, що «в англійському футболі XXI століття сліди Абрамовича можна знайти скрізь».
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Очолив рейтинг видання виконавчий директор англійської прем'єр-ліги Річард Скудамору. Головною заслугою Скудамору журналісти називають збільшення вартості телевізійних прав на матчі англійського чемпіонату. Так, у 1999 році телеправа коштували 10 мільйонів фунтів для кожного клубу. Однак тепер Sky Sports сплатив більше 10 мільйонів фунтів за один матч чемпіонату Англії.
Друге місце в рейтингу зайняв головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола, очолив клуб влітку 2016 року. На третій сходинці розташувався агент Жорже Мендеш, клієнтами якого є Кріштіану Роналду, Анхель Ді Марія, Дієго Коста та інші відомі футболісти.
На четверте місце газета поставила наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо.
У рейтинг також потрапили Уейн Руні, Златан Ібрагімович, Девід Бекхем, Тьєррі Анрі, а також тренери Арсен Венгер і Юрген Клопп.