Шевченко сказав, за яких умов буде задоволений нічиєю у матчі проти Туреччини
Головний тренер збірної України дав прес-конференцію перед матчем в Коньї.
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може бути задоволений, якщо його команда зіграє внічию з Туреччиною в гостьовому матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції в Коньї, повідомляє Sport Arena.
"Якщо буде хороша гра та буде перемога - ми будемо задоволені, якщо буде хороша гра і буде одне очко - ми будемо задоволені", - сказав Шевченко.
"Бачу, що хлопці, які є в нашому розпорядженні, готові вийти на поле. Для мене важливий сигнал, що гравці психологічно готові до гри", - підкреслив він.
Шевченко також відповів на питання про залучення в команду молодих футболістів - зокрема, півзахисників Віктора Коваленка, Олександра Зінченка і захисника Едуарда Соболя.
"У нас йде омолодження команди. Буде багато цікавих тактичних моментів, адже обидві команди оновлюються і намагаються рухатися вперед", - сказав головний тренер.
Журналісти також запитали наставника українців про тренера збірної Туреччини Фатихе Териме, який у 2001 році очолював "Мілан", за який грав Шевченко.
"З великою повагою ставлюся до Теріма, він був моїм наставником в "Мілані". Останні 20 років успіхи турецького футболу пов'язані з ним. Я добре знаю специфіку роботи Теріма, вона ніколи не змінюється. Це завжди агресивний атакуючий футбол", - підкреслив Шевченко.
Нагадаємо, матч відбіркового турніру до ЧС-2018 Туреччина - Україна відбудеться завтра, 6 жовтня, на стадіоні в Коньї. Початок зустрічі - 21:45.