Шевченко сказав, за яких умов буде задоволений нічиєю у матчі проти Туреччини

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може бути задоволений, якщо його команда зіграє внічию з Туреччиною в гостьовому матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року. Про це він сказав на передматчевій прес-конференції в Коньї, повідомляє Sport Arena.

"Якщо буде хороша гра та буде перемога - ми будемо задоволені, якщо буде хороша гра і буде одне очко - ми будемо задоволені", - сказав Шевченко.

"Бачу, що хлопці, які є в нашому розпорядженні, готові вийти на поле. Для мене важливий сигнал, що гравці психологічно готові до гри", - підкреслив він.

Шевченко також відповів на питання про залучення в команду молодих футболістів - зокрема, півзахисників Віктора Коваленка, Олександра Зінченка і захисника Едуарда Соболя.

"У нас йде омолодження команди. Буде багато цікавих тактичних моментів, адже обидві команди оновлюються і намагаються рухатися вперед", - сказав головний тренер.

Журналісти також запитали наставника українців про тренера збірної Туреччини Фатихе Териме, який у 2001 році очолював "Мілан", за який грав Шевченко.

"З великою повагою ставлюся до Теріма, він був моїм наставником в "Мілані". Останні 20 років успіхи турецького футболу пов'язані з ним. Я добре знаю специфіку роботи Теріма, вона ніколи не змінюється. Це завжди агресивний атакуючий футбол", - підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, матч відбіркового турніру до ЧС-2018 Туреччина - Україна відбудеться завтра, 6 жовтня, на стадіоні в Коньї. Початок зустрічі - 21:45.