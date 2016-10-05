Комітет ФІФА знову запідозрив президента Інфантіно в корупції

Комітет ФІФА з етики відкрив дисциплінарну справу проти голови організації Джанні Інфантіно, повідомляє Sport Arena, посилаючись на Josimar.no.

Президент ФІФА потрапив у поле зору комітету з етики через те, що в 2015 році УЄФА видав кредит Федерації футболу Словенії у розмірі чотирьох мільйонів євро. Пізніше 3,6 мільйона з цих грошей пішли на придбання акцій букмекерської компанії Sportna Loterija, що прямо заборонено кодексом етики ФІФА.

Інфантіно як генеральний секретар УЄФА тоді був одним з тих високопоставлених футбольних чиновників, хто взяв на себе відповідальність за видачу кредиту. При цьому, наголошується, що зазвичай рішення про виділення коштів в УЄФА приймає Фінансовий комітет організації.

На даний момент невідомо, чи знали екс-функціонери УЄФА про те, куди пішли гроші. Якщо виявиться, що виділення коштів для придбання букмекерської компанії було запланованим, всі фігуранти справи можуть бути покарані.

Примітно, що в 2015 році президентом Федерації футболу Словенії був Александр Чеферін, який 14 вересня був обраний на посаду президента УЄФА.

Нагадаємо, минулого літа співробітники комітету ФІФА вже вели розслідування проти Інфантіно через підозру в розтраті грошей при польотах в Катар і Доху. Однак у підсумку швейцарський функціонер був визнаний невинним.