Збірна України прилетіла до Туреччини для участі у відбірковому матчі ЧС-2018 (фотогалерея)

Збірна України з футболу прибула до турецького міста Конья, де відбудеться виїзний матч національної команди проти Туреччини в рамках відбіркового циклу до чемпіонату світу 2018 року.

У складі української команди знаходяться 25 футболістів, включаючи Олександра Караваєва та Сергія Кривцова, які приєдналися до збірної в останню чергу.

Нагадаємо, матч відбудеться завтра, 6 серпня, на стадіоні "Конья", який вміщує 42 276 місць. Початок гри - 21:45.

Після матчу збірна України вилетить до Кракова, де проведе наступний матч відбіркового турніру ЧС-2018 проти Косово.