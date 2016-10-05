Україна прийме матчі кваліфікаційного етапу ЧЄ-2017 серед юнаків до 19 років

6 жовтня у містах Бориспіль та Буча Київської області розпочинаються матчі кваліфікаційного етапу Чемпіонату Європи 2017 року серед юнаків до 19 років (група 13), повідомляє Федерація футболу України.

У цій групі виступають юнацькі збірні U-19 України, Ісландії, Латвії та Туреччини.

Матчі проходитимуть у місті Буча на стадіоні «Ювілейний» та у Борисполі на стадіоні «Колос».

Три матчі за участі збірної України U-19 транслюватимуться наживо на офіційному Youtube-каналі Федерації футболу України.

Згідно з регламентом змагань, дві кращі команди з кожної з 13 груп, та найкраща третя (усього 27 команд) вийдуть у Еліт-раунд кваліфікації, яка відбудеться навесні. Ці 27 команд разом зі збірною, яка має найвищий рейтинг серед тих, хто не здолав відбірковий раунд, сформують ще сім груп по чотири команди Еліт-раунду. Переможці семи груп долучаться до команди-господаря фінальної частини Євро.

Чемпіонат Європи-2017 (U-19) відбудеться в Грузії з 2 по 15 липня 2017 року.

Розклад ігор Групи 13:

1 тур

06.10.16, 15:00 м. Бориспіль, стадіон «Колос». Україна U-19 – Ісландія U-19

06.10.16, 15:00 м. Буча, стадіон «Ювілейний». Латвія U-19 – Туреччина U-19

2 тур

08.10.16, 15:00 м. Бориспіль, стадіон «Колос». Україна U-19 – Латвія U-19

08.10.16, 15:00 м. Буча, стадіон «Ювілейний». Туреччина U-19 – Ісландія U-19

3 тур

11.10.16, 15.00 м. Бориспіль, стадіон «Колос». Туреччина U-19 – Україна U-19

11.10.16, 15.00 м. Буча, стадіон «Ювілейний». Ісландія U-19 – Латвія U-19