25 гравців збірної України вирушили до Туреччини на матч відбору ЧС-2018

На борт літака, що вилетів до турецької Коньї, піднялися 25 гравців, включаючи півзахисника луганської «Зорі» Олександра Караваєва, якого наставник головної команди країни Андрій Шевченко довикликав до розташування національної збірної вже у розпалі збору, повідомляє ФФУ.

У свою чергу, в Києві ж залишився 18-річний хавбек «Динамо» Віктор Циганков, який вперше у своїй кар’єрі отримав виклик до першої команди, але змушений пропускати матчі української команди через травму. Також до Туреччини вирушив захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов, який змінив у команді свого одноклубника Ярослава Ракицького, що повернувся до стану "помаранчево-чорних" заліковувати стару травму.

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Своїми очікуваннями від майбутньої кваліфікаційної "спарки" поділився захисник "синьо-жовтих" Богдан Бутко, який вважає, що українцям необхідно буде працювати над задачею-максимум, яку встановив перед командою тренерский штаб Андрія Шевченка: "Хороший у Коньї стадіон, пристойна підтримка вболівальників. Будемо відштовхуватися від того завдання, яке поставив перед нами тренерський штаб на дві майбутні ігри - шість очок".

Політ збірної України до міста, де, до речі, нещодавно гостював донецький «Шахтар», який здолав опір місцевого «Коньяспору» у Лізі Європи (1:0), триватиме близько двох з половиною годин.

Як повідомляв УНІАН, матч відбіркового циклу ЧС-2018 між національними збірними командами Туреччини та України відбудеться 6-го жовтня о 21:45.