Склад команди "Манчестер Юнайтед" названий найдорожчим у світі

10:19, 05 жовтня 2016
Футбол
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На другому місці в цьому списку йде склад мадридський "Реал".

Reuters

Швейцарська компанія CIES Football Observatory, що представляє ексклюзивні дані та аналіз футболістів та футбольних клубів, підрахувала всі трансферні витрати клубів п'яти найсильніших ліг світу, і виявила команду з найдорожчим складом, повідомляє Isport.

Після покупки Поля Погба, який став найдорожчим футболістом в історії, на перше місце вийшов "Манчестер Юнайтед", який на свої трансфери витратив 627.7 млн. британських фунтів стерлінгів.

Друге і третє місце у мадридського "Реала" та іншого клубу з Манчестера - "Сіті". Склад Королівського клубу столиці Іспанії на 73 млн фунтів дешевше, ніж у МЮ, а "Городяни" витратили на своїх гравців на 93 млн фунтів менше "Юнайтед".

Всього в першій двадцятці знайшлося місце дев'яти клубам англійської Прем'єр-ліги, трьом іспанським клубам, по два - представникам Франції та Німеччини, а також чотирьом клубам італійської Серії А.

Цікаво, що десять клубів-представників Топ-5 ліг витратили на весь свій склад менше 10 млн євро.

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