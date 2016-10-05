Склад команди "Манчестер Юнайтед" названий найдорожчим у світі

Швейцарська компанія CIES Football Observatory, що представляє ексклюзивні дані та аналіз футболістів та футбольних клубів, підрахувала всі трансферні витрати клубів п'яти найсильніших ліг світу, і виявила команду з найдорожчим складом, повідомляє Isport.

Після покупки Поля Погба, який став найдорожчим футболістом в історії, на перше місце вийшов "Манчестер Юнайтед", який на свої трансфери витратив 627.7 млн. британських фунтів стерлінгів.

Друге і третє місце у мадридського "Реала" та іншого клубу з Манчестера - "Сіті". Склад Королівського клубу столиці Іспанії на 73 млн фунтів дешевше, ніж у МЮ, а "Городяни" витратили на своїх гравців на 93 млн фунтів менше "Юнайтед".

Всього в першій двадцятці знайшлося місце дев'яти клубам англійської Прем'єр-ліги, трьом іспанським клубам, по два - представникам Франції та Німеччини, а також чотирьом клубам італійської Серії А.

Цікаво, що десять клубів-представників Топ-5 ліг витратили на весь свій склад менше 10 млн євро.