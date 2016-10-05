Квитки на матч Ліги Європи "Шахтар" - "Гент" коштують від 50 гривень

Квитки на матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Гент" надійшли у продаж, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Вартість квитків категорії Standard складає 50, 70, 100, 150, 200 і 250 гривень. Також можна придбати квитки категорій Club 1936 (700 гривень) і Business Club (1 500 та 2 000 гривень).

Матч групового етапу Ліги Європи "Шахтар" - "Гент" відбудеться на "Арені Львів" 20 жовтня. Початок гри о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, раніше в нинішньому розіграші єврокубка гірники переграли в гостях турецький "Коньяспор" (1:0), а потім вдома впевнено виграли у португальської "Браги" (2:0).