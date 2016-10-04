Збірна України перед матчами з Туреччиною та Косово залишилася без Ракицького
Захисника "Шахтаря" замінить в національній команді Сергій Кривцов.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав захисника донецького "Шахтаря" Сергія Кривцова в команду перед відбірковими матчами до чемпіонату світу 2018 року проти Туреччини і Косово. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Кривцов замінить в команді іншого захисника "Шахтаря" Ярослава Ракицького, який отримав рецидив травми стегна і відправився в розташування свого клубу.
Завтра Кривцов разом з іншими футболістами збірної України вилетить в Конью, де 6 жовтня команда проведе матч проти Туреччини. Зустріч з Косово, яка пройде для України у статусі домашньої, відбудеться 10 жовтня в Кракові.
Додамо, що раніше Кривцов провів у складі збірної України один матч. Це трапилося в 2011 році, коли захисник зіграв всі 90 хвилин в товариському поєдинку проти Чехії.