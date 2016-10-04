Шевченко викликав Караваєва у збірну замість травмованого Циганкова

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко довикликав до лав команди півзахисника луганської «Зорі» Олександра Караваєва, повідомляє прес-служба команди.

Караваєв викликаний замість травмованого півзахисника київського «Динамо» Віктора Циганкова, якому пошкодження не дозволяє готуватися до двох найближчих кваліфікаційних матчів національної збірної команди України зі збірними Туреччини та Косова.

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Гравець "Зорі" вже прибув у розташування національної команди у Козині і разом з партнерами по команді візьме участь у вечірньому тренуванні.

Як повідомляв УНІАН, матчі відбору ЧС-2018 відбудуться 6 жовтня (Туреччина - Україна) та 9 жовтня (Україна - Косово).