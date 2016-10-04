Колишній британський чиновник закликав позбавити Росію права проведення ЧС-2018

Колишній віце-прем'єр Великобританії Нік Клегг закликав ФІФА позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018-го року через ситуацію в Сирії, повідомляється в Twitter телеканалу ITV.

Читайте такожМіністр спорту Росії: Ніхто не хоче купувати телеправа на трансляції Чемпіонату світу-2018 з футболу«Це виходить за рамки розуміння – Росія готується прийняти ЧС-2018. Вони порушують людські права, бомблять Алеппо, а ми збираємося грати у футбол в Москві в 2018-му році?! Росію треба позбавити права приймати будь-які міжнародні змагання. ФІФА повинна позбавити Росію права на проведення ЧС-2018. Якщо вона цього не зробить, ми зобов'язані бойкотувати цей чемпіонат», – заявив Клегг в ефірі ITV.

Як повідомляв УНІАН, раніше багато політичні та громадські діячі неодноразово закликали ФІФА перенести Чемпіонат світу з футболу-2018 з Росії в іншу країну з-за анексії Криму та розв'язування війни на Донбасі. У ФІФА відкидають можливість перенесення турніру.