Емблема одеського "Чорноморця" увійшла в Топ-15 кращих у світі

Емблема одеського "Чорноморця" увійшла в Топ-15 кращих в жартівливому рейтингу британського футбольного видання FourFourTwo.

«Вони підкорили нас найкрутішим м'ячем, який колись існував, в центрі логотипів футбольних клубів. Класичний шкіряний Adidas Tango з чорними та білими прямокутниками і футбольно-волейбольний лініями. Подібні моделі не використовуються з 1970-х років. Божевільний український діамант», – резюмували укладачі рейтингу FourFourTwo.

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Український клуб випередив у цьому рейтингу, серед інших, міланський "Інтер" і аргентинську "Бока Хуніорс".

У число кращих емблем футбольних клубів увійшли логотипи амстердамського "Аякса", команди "Лампанг" (другий дивізіон чемпіонату Таїланду), німецького "Кельна", італійської "Сампдорії" і мексиканського "Леонес Негрос" (другий дивізіон чемпіонату країни).

Всього в рейтингу представлені емблеми 21 клубу.