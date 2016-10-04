Емблема одеського "Чорноморця" увійшла в Топ-15 кращих у світі
FourFourTwo склала жартівливий рейтинг емблем професійних клубів.
Емблема одеського "Чорноморця" увійшла в Топ-15 кращих в жартівливому рейтингу британського футбольного видання FourFourTwo.
«Вони підкорили нас найкрутішим м'ячем, який колись існував, в центрі логотипів футбольних клубів. Класичний шкіряний Adidas Tango з чорними та білими прямокутниками і футбольно-волейбольний лініями. Подібні моделі не використовуються з 1970-х років. Божевільний український діамант», – резюмували укладачі рейтингу FourFourTwo.
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Український клуб випередив у цьому рейтингу, серед інших, міланський "Інтер" і аргентинську "Бока Хуніорс".
У число кращих емблем футбольних клубів увійшли логотипи амстердамського "Аякса", команди "Лампанг" (другий дивізіон чемпіонату Таїланду), німецького "Кельна", італійської "Сампдорії" і мексиканського "Леонес Негрос" (другий дивізіон чемпіонату країни).
Всього в рейтингу представлені емблеми 21 клубу.