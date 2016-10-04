Президент ФІФА запропонував розширити чемпіонат світу до 48 команд

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно пропонує розширити кількість учасників чемпіонату світу з футболу з 32 до 48 команд, повідомляє SportArena з посиланням на ВВС.

Швейцарець хоче, щоб мундіаль починався з попереднього раунду у формі плей-офф, після якого вилітали б 16 команд. Тобто груповий раунд, як і раніше, починався б при 32 учасниках.

«Це ідеї для пошуку кращого рішення, ми будемо обговорювати їх в цьому місяці, і приймемо рішення в 2017 році, — зазначив Інфантіно. - Означає, що чемпіонат світу з звичними 32 командами, але в той же час на турнір спочатку потраплять 48. Мета ФІФА – розвивати футбол у всьому світі, і чемпіонат світу це найбільша подія. Це більше, ніж змагання, це соціальна подія».

Читайте такожПрезидент ФІФА хоче реформувати клубний чемпіонат світу

Остаточне рішення ФІФА прийме в січні 2017 року.

Розширення чемпіонату світу було одним з пунктів передвиборної програми Інфантіно в президенти ФІФА, проте раніше 46-річний функціонер вів мову про 40 учасників, яких потрібно було б розділити на вісім груп по п'ять команд.

Якщо рішення про розширення буде затверджено, то першим чемпіонатом світу з 40 чи 48 командами, може стати розіграш 2022 року, запланований в Катарі.