На матч Україна - Косово пустять всього тисячу українських вболівальників

Матч відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу-2018 Україна - Косово зможуть відвідати всього тисяча українських уболівальників, повідомив в ефірі телеканалу "Футбол 1" президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Ми отримали офіційне підтвердження польської сторони — матч буде в Кракові. Єдине обмеження, що на стадіон пустять до тисячі вболівальників. Можливість проведення таких заходів контролюється центральними органами влади, а на місцевому рівні вони можуть прийняти тільки таке рішення — до тисячі уболівальників», — заявив функціонер.

Місткість стадіону місцевої команди "Краковії", де буде проведений матч, становить близько 15 тисяч місць. І на даний момент незрозуміло, чи будуть інші 14 тисяч сидінь порожні, або ж на них пустять польських любителів футболу.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру відбору ЧС-2018 Україна — Косово пройде 9 жовтня. До цього, 6 жовтня, українці зіграють у гостях матч 2-го туру з командою Туреччини.

Збірна України стартувала у відборі ЧС-2018 з нічиєї у грі зі збірною Ісландії - 1:1.