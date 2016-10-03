Шевченко: "Матч збірної України проти Косово не менш важливий, аніж проти Туреччини"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку національної команди до відбіркових матчів чемпіонату світу з футболу 2018 року проти команд Туреччини і Косово. Слова Шевченка призводить Sport Arena.

"На полі Туреччини нам в першу чергу треба подолати бар'єр турецької підтримки. У Туреччині дуже гарячі вболівальники, тому з перших хвилин нам доведеться витримати великий тиск. Матч з Туреччиною дуже важливий і важкий для нас у багатьох відносинах. Але це не означає, що ми виділяємо його між інших. Ми готуємося до поїздки в Туреччину в звичайному режимі і розраховуємо на позитивний результат", - сказав Шевченко.

Наставник збірної України також зізнався, що інформації про команду Косово у його тренерського штабу не так багато, але і його повинно вистачити для хорошої підготовки до матчу.

"Інформації все більше і більше, хоча Косово постійно дозаявляє нових гравців. Але ми постійно стежимо за суперниками, збираємо дані, хоча їх, звичайно, досить мало. Однак, думаю, для хорошої підготовки нам вистачить і зібраних відомостей", - вважає тренер.

"У нас навіть в думках немає недооцінювати Косово! Це не менш важливий матч, ніж проти Туреччини. Тому будемо готуватися до цього суперника так само, як і до інших", - додав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Туреччини 6 жовтня в Коньї, а проти Косово – 9 жовтня у польському Кракові.

У першому матчі відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України зіграла внічию з Ісландією - 1:1.